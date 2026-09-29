PEF debe priorizar la salud

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Con un sistema de salud que opera al límite de su capacidad y una brecha cercana al 30 por ciento para alcanzar el abasto total de medicamentos en la entidad, la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 debe priorizar recursos suficientes para San Luis Potosí, a fin de evitar que el costo de la atención médica continúe impactando el bolsillo de las familias potosinas.

Así lo advirtió el diputado federal David Azuara Zúñiga, quien señaló que, si bien la transición hacia el modelo IMSS-Bienestar continúa su marcha en el estado —con alrededor de 1,500 trabajadores ya integrados al esquema federal—, la realidad operativa exige que la transferencia de responsabilidades vaya acompañada de la suficiencia presupuestal indispensable para fortalecer insumos, infraestructura y personal médico.

Actualmente, reportes del propio sistema IMSS-Bienestar ubican la disponibilidad general de fármacos en territorio potosino entre el 72 y el 73 por ciento, lo que deja un faltante estructural cercano al 30 por ciento por resolver. Esta situación se enmarca en un escenario de alta presión hospitalaria, luego de que tan solo durante 2025 se brindaran en la entidad 1.5 millones de consultas generales, 900 mil atenciones de especialidad y 29 mil intervenciones quirúrgicas a la población sin seguridad social.

"Tenemos una transición en marcha y también una realidad que atender: todavía existe una brecha importante en el abasto de medicamentos.

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