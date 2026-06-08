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Permanecerán los días nublados y lluvias

Por Leonel Mora

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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      Si bien las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente en Villa de Pozos, para la semana que recién comienza, se prevén días nublados o semi nublados con temperaturas máximas de 23 a 27 grados Celsius y noches frescas que rondarán los 17 grados.

      Aunque habrá nubes presentes, se prevé cierta ausencia de lluvias entre el lunes 8 y el sábado 13 de junio, pero éstas podrían volver la siguiente semana e incluso intensificarse entre el viernes 19 y el jueves 25 del presente mes.

      Estadísticamente, junio tiene alrededor de 12 días de lluvia contra 18 días soleados o con cierto nivel de nubosidad. Así mismo, sus temperaturas promedio oscilan entre 15 y 25 grados Celsius según los registros históricos.

      Como sea, la expectativa de más lluvias hace que las autoridades de Pozos insistan en el llamado a la población a no tirar basura en la vía pública, señalando que "las lluvias no son el problema, pero la basura en los drenajes sí los es".

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      También se hacen recomendaciones puntuales para prever situaciones de riesgo por inundaciones, como mantenerse informado de las condiciones del clima a través de fuentes oficiales; reducir la velocidad al conducir vehículos, encender las luces y aumentar la distancia de seguridad entre automóviles.


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