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Persiste maltrato de perros en SGS

Sobre todo de canes que son mantenidos en azoteas: Ecología

Por Flor Martínez

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Persiste maltrato de perros en SGS
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       La Dirección de Ecología de Soledad de Graciano Sánchez informó que, durante la actual temporada de lluvias y altas temperaturas, continúan recibiendo reportes por presunto maltrato animal, principalmente de perros que son mantenidos en azoteas. Uno de los casos más recientes se registró en días pasados en la colonia Pavón. 

          La titular del área señaló que, tras recibir las denuncias, personal de la dependencia realiza inspecciones para verificar las condiciones en las que se encuentra el animal y, en caso de detectar alguna irregularidad, se levantan actas para que los propietarios se comprometan a garantizar su bienestar. 

          Indicó que en el caso atendido en la colonia Pavón se confirmó que un perro permanecía en una azotea, por lo que se inició el procedimiento correspondiente. 

      Explicó que los dueños deben presentar documentación que acredite el estado de salud del animal y firmar una carta responsiva, además de comprometerse a mejorar sus condiciones de resguardo. 

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         Finalmente, agregó que la Dirección de Ecología da seguimiento a estos casos mediante visitas posteriores para verificar que los animales no continúen en condiciones de maltrato y que su integridad sea protegida.

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