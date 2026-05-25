Persiste potencial de lluvias fuertes en SLP durante la semana
Protección Civil alertó por tormentas eléctricas, fuertes vientos y posibles crecidas de agua
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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante esta semana continuará el potencial de lluvias y tormentas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, condiciones que podrían estar acompañadas de tormenta eléctrica, rachas de viento fuertes, granizo, así como crecidas y bajadas de agua.
De acuerdo con el pronóstico correspondiente a este lunes 25 de mayo de 2026, las precipitaciones más intensas podrían registrarse durante las tardes y noches, mientras que las temperaturas calurosas a muy calurosas persistirán en diversas zonas del estado.
La dependencia estatal también advirtió sobre condiciones de inestabilidad en laderas y riesgos asociados a corrientes de agua, por lo que pidió a la población extremar precauciones, especialmente en vialidades, vados y zonas propensas a inundaciones.
Además, señaló que continúa el ambiente favorable para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, debido a las altas temperaturas y condiciones climáticas variables.
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Entre las recomendaciones emitidas por Protección Civil destacan manejar con precaución durante las lluvias, reducir la velocidad y encender las luces del vehículo. También se pidió evitar cruzar calles o pasos con corrientes de agua y resguardarse en lugares seguros durante tormentas eléctricas o fuertes vientos.
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En los hogares, las autoridades exhortaron a retirar objetos de patios, balcones y azoteas que puedan ser arrastrados por el viento, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad pública.
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