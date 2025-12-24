Persisten abusos en el transporte de personal

La sobreexplotación de operadores del transporte de personal continúa siendo una práctica presente en el sector y representa un riesgo no solo para los trabajadores, sino también para los usuarios de las unidades, advirtió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, al llamar a reforzar la vigilancia sobre las empresas dedicadas a esta actividad.

El titular de la dependencia, Crisógono Sánchez Lara, señaló que es indispensable que los conductores cumplan con las condiciones que establece la ley para operar, tanto en lo relacionado con las jornadas laborales como en su estado físico y mental, ya que el cansancio extremo ha sido un factor recurrente en accidentes recientes, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Indicó que la obligación principal recae en las empresas transportistas, las cuales deben garantizar descansos adecuados y condiciones seguras de trabajo para sus operadores.

No obstante, subrayó que la autoridad laboral mantiene coordinación con otras instancias, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para fortalecer la supervisión y prevenir incidentes derivados de la fatiga laboral.

Como parte de las acciones preventivas, la STPS ha impulsado esquemas de capacitación y profesionalización, particularmente en el transporte de carga pesada.

En este contexto, Sánchez Lara destacó la reciente formación de un grupo de mujeres como operadoras de unidades de quinta rueda, con el objetivo de ampliar oportunidades laborales y elevar los estándares de seguridad en el sector.

El funcionario reconoció que, hasta el momento, no se han presentado denuncias formales por sobreexplotación ante la STPS, situación que atribuyó en parte a la renuencia de los trabajadores a denunciar irregularidades. Por ello, insistió en la necesidad de romper con la llamada "cultura del silencio" y fomentar la denuncia responsable.

Exhortó tanto a operadores como a empresarios a cumplir con la normatividad laboral vigente.