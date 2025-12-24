logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Persisten abusos en el transporte de personal

Los operadores son sometidos a malas condiciones de trabajo: Sánchez Lara

Por Samuel Moreno

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Persisten abusos en el transporte de personal

La sobreexplotación de operadores del transporte de personal continúa siendo una práctica presente en el sector y representa un riesgo no solo para los trabajadores, sino también para los usuarios de las unidades, advirtió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, al llamar a reforzar la vigilancia sobre las empresas dedicadas a esta actividad.

El titular de la dependencia, Crisógono Sánchez Lara, señaló que es indispensable que los conductores cumplan con las condiciones que establece la ley para operar, tanto en lo relacionado con las jornadas laborales como en su estado físico y mental, ya que el cansancio extremo ha sido un factor recurrente en accidentes recientes, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Indicó que la obligación principal recae en las empresas transportistas, las cuales deben garantizar descansos adecuados y condiciones seguras de trabajo para sus operadores.

No obstante, subrayó que la autoridad laboral mantiene coordinación con otras instancias, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para fortalecer la supervisión y prevenir incidentes derivados de la fatiga laboral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como parte de las acciones preventivas, la STPS ha impulsado esquemas de capacitación y profesionalización, particularmente en el transporte de carga pesada.

En este contexto, Sánchez Lara destacó la reciente formación de un grupo de mujeres como operadoras de unidades de quinta rueda, con el objetivo de ampliar oportunidades laborales y elevar los estándares de seguridad en el sector.

El funcionario reconoció que, hasta el momento, no se han presentado denuncias formales por sobreexplotación ante la STPS, situación que atribuyó en parte a la renuencia de los trabajadores a denunciar irregularidades. Por ello, insistió en la necesidad de romper con la llamada "cultura del silencio" y fomentar la denuncia responsable.

Exhortó tanto a operadores como a empresarios a cumplir con la normatividad laboral vigente.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    SUbe a 6 el número de víctimas faltales en accidente de aeronave
    SUbe a 6 el número de víctimas faltales en accidente de aeronave

    SUbe a 6 el número de víctimas faltales en accidente de aeronave

    SLP

    EFE

    Se encuentran seis víctimas fatales tras rescate en aeronave de la Armada mexicana en inmediaciones de Galveston

    LOL México 8: Nuevo formato y búsqueda de talento
    LOL México 8: Nuevo formato y búsqueda de talento

    LOL México 8: Nuevo formato y búsqueda de talento

    SLP

    El Universal

    Eugenio Derbez se suma como jurado en LOL México 8, donde se buscará talento emergente en el reality LOL Buscando Talento. ¡No te pierdas el estreno en enero 2026 en Prime Video!

    Confía EGC en relación institucional con nuevas autoridades de Pozos
    Confía EGC en relación institucional con nuevas autoridades de Pozos

    Confía EGC en relación institucional con nuevas autoridades de Pozos

    SLP

    Rolando Morales

    Consideró que con el anterior Cabildo hubo algunos "sobresaltos" pudieron haberse evitado

    Donaciones ciudadanas llevan juguetes a niñas y niños del Hospital Central
    Donaciones ciudadanas llevan juguetes a niñas y niños del Hospital Central

    Donaciones ciudadanas llevan juguetes a niñas y niños del Hospital Central

    SLP

    Redacción

    Pacientes infantiles recibieron juguetes a través del programa Regalos con Amor del DIF Estatal.