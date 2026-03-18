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Persisten frío, niebla y lloviznas en SLP

Protección Civil advierte persistencia de bajas temperaturas y riesgo de incendios en SLP

Por Redacción

Marzo 18, 2026 06:59 a.m.
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Continúa ambiente frío en SLP

Continúa ambiente frío en SLP

El frente frío número 41 mantiene sus efectos en San Luis Potosí, con ambiente fresco a muy fresco durante las mañanas y noches en las cuatro regiones del estado.

Para este miércoles 18 de marzo, se prevé la presencia de bancos de niebla al amanecer, así como lloviznas aisladas en zonas serranas de la Huasteca y la región Media, principalmente por la mañana y noche.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reiteró el llamado a la población a abrigarse y tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias, además de mantenerse atentos ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

También advirtió que persisten condiciones favorables para incendios forestales y urbanos, por lo que se pide evitar quemas o actividades que puedan generar fuego.

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