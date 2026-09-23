Petistas mantiene su apoyo hacia Sánchez Zumaya

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El Partido del Trabajo (PT) no da por cerrado el proceso para definir al perfil de la coalición rumbo a la gubernatura del estado y mantiene a Gerardo Sánchez Zumaya como su aspirante, pese a que Morena ha dado por concluidas las primeras definiciones en 10 entidades. El comisionado estatal petista, Gerardo Acosta Zavala, sostuvo que la dirigencia nacional mantiene su respaldo al empresario y que "el partido continuará hasta el final con su propuesta para San Luis Potosí"

La postura del PT ocurre después de que el partido tomara distancia del proceso interno de la coalición, en el que también participa el PVEM, ante su desacuerdo con la forma en que Morena condujo la definición de perfiles. Acosta Zavala señaló que la convocatoria contemplaba mesas de registro, encuesta y revisión jurídica, además de informar los resultados en tiempo y forma y realizar una encuesta espejo si existían diferencias, mecanismos que, afirmó, no se cumplieron.

Mientras Morena sostiene que las definiciones realizadas hasta ahora son definitivas y no habrá una segunda ronda de encuestas, para el PT el caso de San Luis Potosí sigue abierto. Acosta Zavala afirmó que la inconformidad no se limita a la entidad potosina y mencionó diferencias en Baja California, Michoacán, Zacatecas y Quintana Roo.

En el caso potosino, Sánchez Zumaya fue una de las propuestas impulsadas por el PT desde el inicio del proceso. El comisionado reconoció que actualmente existe una pausa en la participación del partido, aunque descartó que hasta ahora exista una decisión de romper con Morena o competir por separado. Esa determinación, explicó, corresponderá a la dirección nacional del PT una vez que analice todos los elementos del escenario.

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Con Morena aún sin definir su perfil para San Luis Potosí y otras seis gubernaturas que estarán en disputa en 2027, el PT mantiene su exigencia de que se revise su propuesta. Acosta Zavala reiteró que el respaldo nacional a Sánchez Zumaya es "total y absoluto" y afirmó que el partido continuará presionando por lo que considera un proceso de "respeto y equidad".