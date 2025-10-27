logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Fotogalería

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pide Gama B. diálogo entre taxistas y Uber’s

Por Samuel Moreno

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Pide Gama B. diálogo entre taxistas y Uber’s

Ante las recientes manifestaciones de taxistas en la capital potosina que rechazan la regularización de conductores de plataformas digitales, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte, consideró necesario establecer mecanismos de diálogo e intercambio entre todos los actores involucrados usuarios, choferes de plataformas, taxistas tradicionales y autoridades para evitar nuevos conflictos y dar certeza jurídica al sector del transporte.

El legislador señaló que la falta de una regulación clara ha provocado un vacío legal que alimenta la confrontación entre ambos gremios, generando afectaciones tanto para los conductores como para los usuarios. Subrayó que el tema requiere atención coordinada entre el Congreso del Estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, en su caso, el Congreso de la Unión, donde podrían originarse las reformas de fondo que después tendrían que armonizarse a nivel local.

Gama Basarte reconoció que en San Luis Potosí se han registrado episodios de tensión entre taxistas y operadores de plataformas, lo que demuestra la necesidad de construir acuerdos.

 que garanticen competencia justa y condiciones equitativas de trabajo, pero sin descuidar la seguridad y el servicio que se brinda a la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diputado enfatizó que el eje principal de cualquier decisión debe ser el bienestar de los usuarios, quienes dijo resultan los más afectados cuando se presentan confrontaciones o restricciones en la movilidad urbana.

Agregó que desde el ámbito parlamentario se deben promover acciones legislativas que encaucen estas diferencias, impulsen la formalidad en el servicio y fortalezcan la convivencia entre los distintos modelos de transporte, siempre bajo un marco normativo actualizado y con visión ciudadana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Baches y fugas, lo que más afecta a la capital
Baches y fugas, lo que más afecta a la capital

Baches y fugas, lo que más afecta a la capital

SLP

Rolando Morales

También destaca entre las quejas ciudadanas, la saturación de hospitales públicos, según el Inegi

“Pequesita del Sabor”: rompiendo barreras en el sonidero femenino
“Pequesita del Sabor”: rompiendo barreras en el sonidero femenino

“Pequesita del Sabor”: rompiendo barreras en el sonidero femenino

SLP

Ana Paula Vázquez

Entre cumbias y cabinas, la abuela, madre y albañil muestra su estilo personal de mezclar

Ruth González respalda iniciativas de CS, pero evita hablar del 2027
Ruth González respalda iniciativas de CS, pero evita hablar del 2027

Ruth González respalda iniciativas de CS, pero evita hablar del 2027

SLP

Rubén Pacheco

La senadora se pronuncia sobre su posible candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí

Pide PC extremar precauciones con el uso de pirotecnia
Pide PC extremar precauciones con el uso de pirotecnia

Pide PC extremar precauciones con el uso de pirotecnia

SLP

Rolando Morales