Pide la AEP cuidar contenido regional de los productos

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Con independencia de lo que pase desde la política internacional, no deberá bajar el ritmo de la búsqueda de contenidos regionales para los productos que fabrica la industria instalada aquí,sugirió Imelda Elizalde Martínez, presidente de la Alianza Empresarial Potosina (AEP).

Señala que también es importante ampliar de seis hasta 10 carriles la Carretera 57, porque se tiene que cumplir con la regla del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), de manera que se facilite la búsqueda de permanencia del acuerdo comercial.

Recordó que el tratado de libre comercio habla precisamente de esos contenidos regionales y la industria tiene que seguir promoviendo mesas de diálogo, para acompañar las políticas del Gobierno Federal para generar un mejor acuerdo donde la temporalidad del tratado de libre comercio pueda extenderse.

Observó que la certeza de los tiempos es lo más importante que se debe valorar, y además del constante diálogo para trabajar con productos hechos en San Luis Potosí en México, también se tiene que pensar en la mejora de las vías generales de comunicación.

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