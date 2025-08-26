Piden a FGE fortalecer indagatorias por acoso sexual en las escuelas

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, pidió que la Fiscalía General del Estado fortalezca las investigaciones en casos de acoso sexual y violación de menores en escuelas de San Luis Potosí.

De acuerdo con el legislador, es necesario que las autoridades actúen de manera efectiva y no se limite la respuesta a denuncias sin un seguimiento adecuado.

En la actual administración estatal, más de 30 docentes han sido dados de baja definitiva por faltas graves, según la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE). Entre los motivos se encuentran el abandono de empleo, acoso, abuso sexual y violencia verbal o física, lo que evidencia la gravedad de la situación en el sistema educativo local.

Pérez López señaló que la protección de las y los alumnos debe ser prioritaria, pero advirtió que también es necesario garantizar el derecho a la defensa de los docentes acusados. “No basta con que alguien señale a un maestro para que se le considere culpable; se requiere que la autoridad investigue y sancione de manera justa”, comentó.

Los casos de abuso en planteles educativos han generado preocupación entre padres de familia y organizaciones civiles, quienes demandan protocolos más claros y un seguimiento más riguroso de las denuncias. La coordinación entre autoridades educativas y judiciales se vuelve clave para evitar la impunidad y proteger a las y los menores.

El legislador concluyó que “los buenos maestros no permiten que se vulneren a sus alumnos”, y enfatizó que el reto de las autoridades es equilibrar la protección de los menores con la garantía de derechos para los docentes, evitando tanto la impunidad como

la injusticia.