Piden investigar a servidores públicos que cometan faltas

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, aseguró que cualquier servidor público que incurra en faltas graves, debe ser investigado por las instancias correspondientes.

“Este es un momento muy importante en el país para sentar un precedente de legalidad. Ya no podemos permitir que existan este tipo de actuaciones sin que exista una responsabilidad”, señaló.

Sus declaraciones se dieron luego de que trabajadores del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, pertenecientes a los Servicios de Salud, informaran sobre una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado contra la doctora Sandra Medina Ulibarri, actual directora del Hospital General del ISSSTE.

La denuncia involucra presuntos delitos de uso de documento falso o alterado, uso de sello oficial, usurpación de funciones públicas y uso indebido de condecoraciones o uniformes.

Azuara Yarzábal indicó que el llamado a investigar los hechos no se limita a las autoridades municipales, sino que debe involucrar a todas las instancias competentes. Además, recordó que existen denuncias de la población sobre la falta de atención médica y carencia de insumos en hospitales. “La gente debe tener una actitud más exigente y ejercer su derecho a la salud todos los días. Si existen deficiencias, deben acudir a las instancias correspondientes para que se resuelvan”, expresó.

La legisladora indicó que la atención médica adecuada es una responsabilidad cotidiana del gobierno, no un acto extraordinario. Señaló que la población no debe conformarse con acciones aisladas, sino exigir que la prestación de servicios de salud se cumpla de manera constante.

“No es una acción extraordinaria lo que se hace en favor de la salud de la población, sino una responsabilidad diaria del gobierno. Queremos ver que esto se cumpla constantemente, no que se presuma ocasionalmente”, declaró.