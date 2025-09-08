logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden investigar a servidores públicos que cometan faltas

Lo anterior, tras denuncia de trabajadores del H.G. contra doctora

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Piden investigar a servidores públicos que cometan faltas

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, aseguró que cualquier servidor público que incurra en faltas graves, debe ser investigado por las instancias correspondientes. 

“Este es un momento muy importante en el país para sentar un precedente de legalidad. Ya no podemos permitir que existan este tipo de actuaciones sin que exista una responsabilidad”, señaló.

Sus declaraciones se dieron luego de que trabajadores del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, pertenecientes a los Servicios de Salud, informaran sobre una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado contra la doctora Sandra Medina Ulibarri, actual directora del Hospital General del ISSSTE. 

La denuncia involucra presuntos delitos de uso de documento falso o alterado, uso de sello oficial, usurpación de funciones públicas y uso indebido de condecoraciones o uniformes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Azuara Yarzábal indicó que el llamado a investigar los hechos no se limita a las autoridades municipales, sino que debe involucrar a todas las instancias competentes. Además, recordó que existen denuncias de la población sobre la falta de atención médica y carencia de insumos en hospitales. “La gente debe tener una actitud más exigente y ejercer su derecho a la salud todos los días. Si existen deficiencias, deben acudir a las instancias correspondientes para que se resuelvan”, expresó.

La legisladora indicó que la atención médica adecuada es una responsabilidad cotidiana del gobierno, no un acto extraordinario. Señaló que la población no debe conformarse con acciones aisladas, sino exigir que la prestación de servicios de salud se cumpla de manera constante.

“No es una acción extraordinaria lo que se hace en favor de la salud de la población, sino una responsabilidad diaria del gobierno. Queremos ver que esto se cumpla constantemente, no que se presuma ocasionalmente”, declaró.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici
Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

SLP

Redacción

Enrique Galindo resaltó la importancia de sensibilizar en cuanto al uso de la bicicleta en la vía pública

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos
Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

SLP

Leonel Mora

Industria abandonada se vuelve un peligro
Industria abandonada se vuelve un peligro

Industria abandonada se vuelve un peligro

SLP

Samuel Moreno

Vecinos y automovilistas denuncian la inseguridad en el edificio abandonado de Servicios Corporativos QB Industrias ubicado en avenida Observatorio

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito
Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

SLP

Rubén Pacheco