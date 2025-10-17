Piden legisladores regular uso de IA

Representantes de los grupos parlamentarios de la LXIV Legislatura local se manifestaron a favor de legislar para regular el uso de la inteligencia artificial en las redes sociales y sancionar a quienes recurran a ella para generar temor y desinformar.

El consenso surge a raíz de los últimos videos difundidos a través de plataformas y en los cuales supuestos grupos delincuenciales se dedican a alarmar a la ciudadanía y a atacar a las instituciones.

El del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés, dijo que lo que está ocurriendo actualmente en San Luis Potosí, hace necesario la revisión y actualización de la legislación, ya que eso tipifica como delito, toda vez que se pone en riesgo la estabilidad social y la seguridad pública.

Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, consideró que es urgente legislar para sancionar con todo rigor a quienes por medio de inteligencia artificial generen videos para crear una falsa realidad en redes sociales.

Sara Rocha Medina, del PRI, dijo que es necesario definir los fundamentos éticos y jurídicos que deben normar el uso de la inteligencia artificial en las redes sociales, ya que es una poderosa herramienta que al utilizarse con fines aviesos puede generar zozobra y caos social.

Cuauhtli Fernando Badillo, de Morena, señaló la tecnología es un arma de doble filo que bien puede contribuir al desarrollo que convertirse en una herramienta para delinquir.

Rubén Guajardo Barrera opinó que la delincuencia ha sabido mantenerse al día en el uso de las nuevas tecnologías para conseguir sus objetivos, ya sea para extorsionar, robar identidades o algún otro delito.