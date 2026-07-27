Piden revisar operación de la tratadora Tenorio

En Villa de Pozos, el Tanque Tenorio sigue siendo un tema de preocupación ambiental para quienes han adquirido viviendas en los nuevos desarrollos habitacionales que se hallan a menos de 600 metros de este contaminado cuerpo de agua.

Es el caso de los fraccionamientos Punta Diamante, Rinconada los Viñedos, Punta del Este, Rambla Los Cabos y algunas viviendas del ejido La Libertad cuyos residentes construyen cada vez más cerca del citado tanque de almacenamiento de aguas residuales.

Los fuertes olores que emanan de este depósito de aguas de desecho, en opinión de algunos residentes cercanos, son un indicador de que “algo no funciona como debería” al interior de la planta de tratamiento y piden a la Dirección de Gestión Ambiental del gobierno poceño que, en conjunto con autoridades estatales, se revise la operación de la planta.

Señalan que “antes no era así”, sino que los olores a drenaje se incrementaron “de dos años para acá”, periodo de tiempo que más o menos coincide con la rescisión del contrato a la empresa Veolia en febrero de 2024, cuyo personal entregó la operación de la planta a la Comisión Estatal del Agua (CEA).

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El acelerado crecimiento urbano de Villa de Pozos amenaza con rodear de viviendas nuevas el Tanque Tenorio si no se aplican medidas urgentes que limiten los nuevos desarrollos con la creación de un perímetro de seguridad.