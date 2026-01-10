Pierde SLP 7,429 plazas en el IMSS

San Luis Potosí perdió siete mil 429 plazas de empleos formales registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre noviembre y diciembre del año pasado.

El último reporte mensual del comportamiento laboral formal en la entidad muestra que en diciembre pasado, se registraron 478 mil 232 empleos formales.

Esto es 1.5 por ciento menos que los 485 mil 661 registradas un mes antes, en noviembre.

Con respecto al resultado anual, el indicador muestra prácticamente un estancamiento, pues en diciembre de 2024 se registraron 478 mil 759 plazas registradas ante el Seguro Social. Esto es, 527 plazas menos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La reducción de plazas formales registradas ante el IMSS durante diciembre es un proceso cíclico que se ha presentado regularmente.

Ese comportamiento se ha presentado invariablemente entre 2020 y 2025. El año con mayor pérdida de empleo fue 2024, cuando se registró una baja de 10 mil 125 plazas. La de 2025 sería la tercera peor de este lapso, después de 2024 y 2023, cuando se registraron ocho mil 022 registros perdidos.

El mayor peso de la reducción del año pasado se lo llevaron las plazas permanentes, que se redujeron de 410 mil 723 a 403 mil 493 en un mes, una baja de siete mil 230 plazas.