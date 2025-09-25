Pipas de agua dañan pavimento de Carr. ‘57

El mal estado del pavimento en la carretera 57 o carretera a Matehuala, a la altura del Km. 5.1, en Soledad de Graciano Sánchez, se ha convertido en un problema constante para automovilistas que circulan por este tramo con dirección hacia el centro de San Luis Potosí, debido al deterioro de la vialidad, cuya causa principal se atribuye a la operación de pipas de agua particulares en la zona.

En un recorrido realizado por esta vialidad se constató que el asfalto presenta baches y encharcamientos, lo que complica el paso de vehículos y genera riesgos de accidentes. En ese punto se ubica un pozo particular de agua del que diariamente entran y salen camiones cisterna que ofrecen el servicio de agua potable.

Vecinos y conductores han señalado que la situación se ha mantenido desde hace varios meses, sin que hasta el momento se apliquen acciones de rehabilitación integral. A unos metros se localizan negocios, entre éstos un local de refacciones para motocicletas, otro de piezas de vehículos, una farmacia veterinaria, un local de productos de pintura para viviendas y pisos, por mencionar algunos.

Ante esta situación, habitantes de la zona exhortan a las autoridades municipales a que se realicen labores de bacheo o recarpeteo, pues aseguran que la vialidad es una de las más transitadas y su deterioro impacta negativamente en la movilidad.

O bien, que se conmine a los propietarios del pozo a rehabilitar el tramo asfáltico dañado, que en algunos puntos se observa ya en completa terracería, lo cual ellos consideran que se debe

al peso constante de las pipas.