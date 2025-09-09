Planean rehabilitar Palacio Municipal

Autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí informaron sobre el inminente proyecto de rehabilitación para el Palacio Municipal, ubicado en la Plaza de Armas, derivado de una inclinación que el inmueble ha sufrido con el paso de los años.

En primera instancia, Ulises Tello, titular de la Dirección de Cultura Municipal, informó que para finales del 2025 o inicios del año entrante, arrancará el proyecto de rehabilitación del inmueble ubicado en el Centro Histórico.

“Hay un estudio que se ha hecho de Palacio Municipal, al ser un edificio histórico no deja de tener su asentamiento, nada grave, siempre ha pasado, tenemos un recurso que se habilitó para empezar el trabajo, es un proyecto largo porque se requiere mucha inversión”.

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que el inmueble ha sufrido una inclinación durante los últimos años, por lo que adelantó que el proyecto de rehabilitación no sólo busca un embellecimiento de la infraestructura, sino de preservación y de conservación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Mandamos hacer un estudio para que nos digan qué tanto se inclinó o se movió el Palacio para sostenerlo, para fortalecerlos, estamos trabajando con el Colegio de Ingenieros para que nos digan qué es lo que hay que hacer, porque hay algunas fisuras que no estaban”, detalló el edil

capitalino. Aclaró que en San Luis ha cambiado.