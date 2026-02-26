Pobreza laboral subió en San Luis durante 2025

Hasta el cuarto trimestre del 2025, el estado de San Luis Potosí registró que el 42.2 por ciento de la población laboral tiene un ingreso menor al costo de la canasta básica alimentaria, lo que representa un incremento anual de 1.1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 2024, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

San Luis Potosí es cuarta entidad con mayor incremento anual en pobreza laboral

Según los datos del informe de Pobreza Laboral (PL) al cierre del año pasado un total de 7 entidades federativas registraron incrementos en el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta básica alimentaria, entre los que se encuentra San Luis Potosí siendo la cuarta entidad con el mayor incremento anual junto con Baja California Sur.

En todo el estado el 42.2 por ciento de la población registró que tiene un ingreso menor al costo de la canasta básica y se encuentra por encima del promedio nacional que es de 32.3 por ciento con respecto a la población ocupada. En la entidad potosina durante todo el 2025 un promedio del 42.8 por ciento de la población ocupada se encontró en condiciones de pobreza laboral.

Ingresos laborales promedio y diferencias por género en San Luis Potosí

Tan solo en la capital potosina, el 28.5 por ciento de la población registró un ingreso laboral menor al costo de la canasta básica, lo que implica un incremento de 1.6 puntos porcentuales con respecto al 26.9 por ciento registrado en el cuarto trimestre del 2024.

De acuerdo con lo reportado por el Inegi, la entidad potosina registró en el periodo de octubre a diciembre un ingreso laboral promedio de 6 mil 561 pesos. De forma desagregada, los hombres ganaron en promedio un monto de 7 mil 149 pesos mientras que las mujeres registraron un monto promedio de 5 mil 973 pesos.