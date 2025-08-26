Pocas, denuncias por ciberdelitos sexuales: M. Orta

Martha Orta Rodríguez, titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, informó que tan solo se han registrado tres casos por violencia digital, específicamente por difusión de imágenes íntimas, de los cuales una fue menor de edad.

“Solo hemos tenido tres acercamientos de mujeres que han vivido una situación de este tipo y lo que nos llama la atención es que acuden cuando ya está el grado de violencia hacia ellas, en una medida que les hace daño”.

Ante esto, destacó que en conjunto con las áreas correspondientes se les brinda acompañamiento y terapia psicológica a fin de que comprendan que no son responsables por la difusión de esa clase de contenido.

Además, afirmó que buscan recomendar de forma constante la denuncia formal al recordar que en San Luis Potosí sí se encuentra penada la difusión de imágenes íntimas. Sin embargo, reconoció que existe una resistencia ante este mecanismo, puesto que afecta en la cuestión emocional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó que también se les recomienda a las víctimas que realicen un acercamiento ante la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que preserven los archivos digitales y se pueda ejercer una acción penal de ser necesaria.