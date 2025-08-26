“Culpable”, dice Mayo Zambada

Nueva York.- El exlíder del cártel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable el lunes de cargos federales de narcotráfico, asegurando que lamentaba el haber ayudado a inundar a Estados Unidos con cocaína, heroína y otras sustancias ilícitas, y por haber alimentado la violencia en México.

“Reconozco el enorme daño que las drogas ilegales le han causado a personas en Estados Unidos, México y en otras partes”, dijo a través de un intérprete. “Asumo la responsabilidad de mis acciones y me disculpo con todas las personas que sufrieron o se vieron afectadas por mis actos”.

“Culpable”, dijo Zambada en español, al momento de presentar su declaración en un tribunal de Brooklyn. Reconoció la magnitud de la operación del cártel de Sinaloa, incluyendo subordinados que establecieron relaciones con productores de cocaína en Colombia, supervisaron la importación de cocaína a México por vía marítima y aérea y el contrabando de las drogas hacia Estados Unidos. Reconoció que el cártel recaudaba cientos de millones de dólares al año y que sus empleados pagaron sobornos a policías y mandos militares en México para operar libremente dentro del país.

Buscado por las autoridades estadounidenses durante más de dos décadas, Zambada fue arrestado en Texas el año pasado, hacia el final del gobierno del expresidente Joe Biden, cuando llegó en un avión privado a un aeropuerto de Texas junto a uno de los hijos de Guzmán, Joaquín Guzmán López. Zambada ha dicho que fue secuestrado en México y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

Mientras el juez Brian M. Cogan describía los cargos en el acuerdo de culpabilidad, Zambada se sentó atentamente y pasó varias veces su mano derecha sobre su cabello blanco.

Luego, en un discurso de ocho minutos ante el tribunal, Zambada relató su participación en el negocio de las drogas ilegales desde su adolescencia, cuando, después de dejar la escuela al concluir la primaria, plantó marihuana por primera vez en 1969. Dijo que luego vendió heroína y otras drogas, pero especialmente cocaína. Desde 1980 hasta el año pasado, él y su cártel fueron responsables de transportar al menos 1,5 millones de kilogramos de cocaína, la mayoría de los cuales fueron a Estados Unidos, dijo.

En su acta acusatoria, la fiscalía aseguró que Zambada y su organización también contrabandearon fentanilo y metanfetamina.

Pena de muerte

descartada

El abogado de Zambada, Frank Pérez, enfatizó que el acuerdo de culpabilidad no obliga a su cliente a cooperar con los investigadores del gobierno. Añadió que, en realidad, Zambada nunca quiso ir a juicio, y que una vez que la pena de muerte fue retirada, su “enfoque cambió a aceptar la responsabilidad y seguir adelante”. Zambada, de 75 años, será sentenciado a cadena perpetua el 13 de enero. También se enfrenta a sanciones financieras por miles de millones de dólares.

Zambada se declaró culpable de cargos de participación en una empresa criminal continua entre 1989 y 2024 y de asociación delictuosa de crimen organizado, lo cual abarca la participación en varios delitos desde 2000 hasta 2012.