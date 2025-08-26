Sin justificar, hasta 600 plazas de telesecundaria

A pesar que disminuyeron 33 por ciento en los últimos cuatro años, en el estado de San Luis Potosí existen 600 plazas injustificadas de profesores que laboran en el subsistema de Telesecundaria.

Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien explicó que injustificados hace referencia a que no tienen el número de alumnos suficientes para justificar la función de un trabajador de la educación.

Contextualizó que cuando la presente administración tomó posesión del Poder Ejecutivo, dicho nivel tenía 900 espacios sin justificar, ahora cuatro años después la cuenta es de 600, es decir, se ha efectuado una reducción de 33 por ciento.

“Quiere decir que hubo una movilidad de 300 profesores, entre otros, porque se jubilaron precisamente, en una reunión de nuestra área administrativa con gente del sindicato en la Ciudad de México para ver lo de la homologación”, comentó.

Advirtió que algunas de las observaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), consistieron en recomendar que debe haber movilidad de las y los profesores, porque no puede haber 600 plazas injustificadas. “Son de 11 a 30 alumnos por maestro, o sea, en ese rango.

Entonces en ese sentido, nos piden que hagamos lo que nos toca como Estado y en nuestro caso, estamos en pláticas con el sindicato y con el nivel de telesecundaria”, remató.