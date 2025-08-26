logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sin justificar, hasta 600 plazas de telesecundaria

Los maestros no cuentan con los alumnos suficientes, explica Torres Cedillo

Por Rubén Pacheco

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Sin justificar, hasta 600 plazas de telesecundaria

A pesar que disminuyeron 33 por ciento en los últimos cuatro años, en el estado de San Luis Potosí existen 600 plazas injustificadas de profesores que laboran en el subsistema de Telesecundaria. 

Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien explicó que injustificados hace referencia a que no tienen el número de alumnos suficientes para justificar la función de un trabajador de la educación.

Contextualizó que cuando la presente administración tomó posesión del Poder Ejecutivo, dicho nivel tenía 900 espacios sin justificar, ahora cuatro años después la cuenta es de 600, es decir, se ha efectuado una reducción de 33 por ciento.

“Quiere decir que hubo una movilidad de 300 profesores, entre otros, porque se jubilaron precisamente, en una reunión de nuestra área administrativa con gente del sindicato en la Ciudad de México para ver lo de la homologación”, comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Advirtió que algunas de las observaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), consistieron en recomendar que debe haber movilidad de las y los profesores, porque no puede haber 600 plazas injustificadas.  “Son de 11 a 30 alumnos por maestro, o sea, en ese rango. 

Entonces en ese sentido, nos piden que hagamos lo que nos toca como Estado y en nuestro caso, estamos en pláticas con el sindicato y con el nivel de telesecundaria”, remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey
Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

SLP

Martín Rodríguez

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección
Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

SLP

Rolando Morales

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí
Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

SLP

Rolando Morales

Zonas indígenas se explotarían en sus yacimientos no convencionales

Problemas en la 57 cuestan una millonada
Problemas en la 57 cuestan una millonada

Problemas en la 57 cuestan una millonada

SLP

Martín Rodríguez

Transportistas denuncian que delito y fallas en la carretera impactan ingresos de empresas