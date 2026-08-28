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Poder Judicial suspenderá SICEE durante tres días

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Poder Judicial suspenderá SICEE durante tres días
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      El Poder Judicial del Estado dejará fuera de servicio su Sistema Electrónico de Control de Expedientes (SICEE) del 28 al 30 de agosto, mientras la institución mantiene bajo revisión la difusión en internet de documentos que presuntamente salieron de sus sistemas.

      De acuerdo con el aviso oficial, la suspensión obedece a trabajos de mantenimiento en la plataforma. Sin embargo, ocurre en medio de la revisión que realiza el Poder Judicial para determinar cómo llegaron a internet documentos pertenecientes a la institución, luego de que inicialmente descartara que se tratara de una fuga de información

      La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó esta semana que se analiza contratar a una empresa especializada en ciberseguridad para identificar el origen de la información y establecer si existió una vulneración a los sistemas del Poder Judicial.

      La magistrada explicó que una de las posibilidades es someter los sistemas a una auditoría externa, pues los proveedores con los que actualmente trabaja la institución atienden principalmente herramientas de protección, como firewalls y antivirus, pero no necesariamente cuentan con el perfil para investigar una posible intrusión.

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      Por ahora, el SICEE permanecerá suspendido durante tres días por mantenimiento, mientras continúa la revisión sobre la procedencia de los documentos difundidos y las condiciones de seguridad de los sistemas electrónicos del Poder Judicial.

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