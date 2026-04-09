POE se hace bolas con los bulevares

A más de un mes de que el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó en sesión solemne modificar la nomenclatura del bulevar Río Españita para colocar el nombre de Jacobo Payán Latuff, el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado presentaba una incongruencia al señalar en su encabezado una vialidad distinta.

El documento difundido el 7 de abril indicaba en su portada que el acuerdo corresponde al cambio de nombre del “Boulevard (sic) Río Santiago” para denominarse “Boulevard (sic) Jacobo Payán Latuff”. Sin embargo, dentro del mismo texto oficial la exposición de motivos y el punto de acuerdo refieren de manera reiterada que la arteria objeto de reconocimiento es el Boulevard (sic) Río Españita, lo que evidencia un error en la redacción del encabezado.

Ayer por la noche, el POE envío un boletín para informar que se había hecho una corrección en la versión electrónica para corregir el error de la cabeza.

“Los contenidos se publican de forma íntegra y acorde a los procedimientos legales, si surge un error derivado de ediciones electrónicas, hay herramientas legales para subsanar las publicaciones”, señala el texto.

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“Se procedió de manera inmediata a la emisión de la fe de erratas correspondiente, con el objeto de corregir el elemento formal detectado y garantizar la plena congruencia del documento publicado”, agrega el comunicado.

En el cuerpo del acuerdo se precisa que el Ayuntamiento determinó modificar la nomenclatura del actual “Boulevard Río Españita” para asignarle el nombre del empresario potosino, como parte de un reconocimiento a su trayectoria y su relación con la zona donde se ubica el estadio Alfonso Lastras. Esta misma vialidad también es descrita como una conexión estratégica que enlaza distintos puntos de la ciudad, lo que refuerza que el homenaje estaba dirigido a esa avenida.

Las dependencias municipales deberán actualizar padrones, emitir constancias, modificar señalética y notificar a distintas instituciones sobre el cambio de nomenclatura.