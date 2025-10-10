logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Por iniciar, la licitación del Saucito

Por Samuel Moreno

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Por iniciar, la licitación del Saucito

El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, informó que, tras alcanzar un consenso del 90 por ciento con las organizaciones y representantes del Barrio de El Saucito, el Ayuntamiento de San Luis Potosí iniciará el proceso de licitación para la construcción del desnivel en la zona norte de la capital.

El edil precisó que, antes de avanzar con la obra, se agotará el derecho de audiencia para todas las personas que deseen dialogar o manifestar inquietudes respecto al proyecto.

“Me faltan algunos sectores. Yo lo único que pido es nada más diálogo y respeto. No hay necesidad de gritonearnos, simplemente sentarnos en la mesa y platicar. Sé exactamente qué es”, comentó.

Galindo Ceballos señaló que la oposición al proyecto proviene principalmente de algunos comerciantes del área, quienes consideran que la construcción podría afectar sus negocios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Creen que su negocio va a fracasar, o porque en una esquina a vender elotes y ahora ya no van a estar. Está pensando en que todos ganen y a todos les vaya bien; sólo les pido que deben creer en la autoridad”, añadió.

El alcalde recordó que en años anteriores, el 80 por ciento de los habitantes de El Saucito se manifestaban en contra del proyecto, mientras que sólo el 20 por ciento lo apoyaba. Sin embargo, afirmó que la situación actual refleja un mayor consenso social que hace viable la ejecución del desnivel.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora
Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora

Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora

SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma busca reconocer la figura femenina en cargos públicos, aclara Arreola M.

Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial
Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial

Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial

SLP

Samuel Moreno

Comercio frena más “antros”
Comercio frena más “antros”

Comercio frena más “antros”

SLP

Samuel Moreno

Su giro no es compatible con el tipo de uso de suelo del lugar donde operarían

Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC
Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC

Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

La seguridad es cosa de todos los días: Jesús Juárez Hernández