Por las nubes, el precio de la mandarina

Hasta 90 pesos por kilogramo alcanzó el precio de frutas de temporada como la mandarina, uno de los productos más consumidos durante el otoño y tradicional en las ofrendas del Día de Muertos.

En locales de la Central de Abasto, el precio más bajo se ubica en 44 pesos por kilo, correspondiente a una categoría de menor calidad, mientras que las variedades más apreciadas se comercializan entre 86 y 90 pesos.

Comerciantes señalaron que es común que en esta temporada la mandarina incremente su costo; sin embargo, reconocieron que este año el aumento ha sido más pronunciado respecto a años anteriores.

“El año pasado y el antepasado lo más caro era entre 60 y 70 pesos. Ahorita tenemos dos variedades, pero sí subió mucho. Hay quienes compran solo dos o cuatro piezas de la más cara; la que cuesta menos de 50 sí la llevan por kilo”, comentó Andrés, comerciante del lugar.

Explicó que la calidad del fruto influye directamente en el precio, ya que la mandarina de cáscara más gruesa es la que presenta el mayor encarecimiento, mientras que la de cáscara lisa resulta más accesible para el público.

En fruterías y supermercados, el precio puede ser aún más alto que en la Central de Abastos. No obstante, muchas familias optan por comprar en estos establecimientos por practicidad o cercanía, lo que representa un gasto adicional para su economía.