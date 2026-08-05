Por limitaciones Xántolo no irá al extranjero: Secult
El evento cultural sólo se promoverá en tres estados del país
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La celebración del Xantolo podría salir de San Luis Potosí para presentarse en otra entidad del país, aunque por ahora quedó descartada la posibilidad de llevar esta tradición huasteca al extranjero debido a las limitaciones presupuestales de la Secretaría de Cultura, informó su titular, Juan Carlos Torres Cedillo.
El funcionario señaló que Nuevo León, Querétaro y Durango han mostrado interés en recibir una muestra de las actividades relacionadas con el Xantolo, pero Durango lleva ventaja en las negociaciones debido a la similitud que existe entre sus propias festividades y las tradiciones que caracterizan a esta celebración potosina.
Torres Cedillo explicó que, a dos meses de asumir la titularidad de la dependencia, uno de los principales obstáculos que ha encontrado es la disponibilidad presupuestal, por lo que trasladar el Xantolo a otro país no resulta viable actualmente. Ante ello, la alternativa que se analiza es realizar una presentación dentro de México, con Durango como la opción más avanzada.
Aunque la internacionalización de esta tradición tendrá que esperar, el secretario de Cultura adelantó que para el próximo ejercicio fiscal se buscarán esquemas de financiamiento y colaboración que permitan llevar el Xantolo fuera del país, mediante acuerdos con otras naciones interesadas en conocer y difundir esta expresión cultural potosina.
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Por ahora, las dependencias estatales de Cultura y Turismo trabajan en la definición de la sede y las condiciones para presentar el Xantolo fuera de San Luis Potosí, como parte de las actividades conjuntas que se preparan para la próxima celebración.
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