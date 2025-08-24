logo pulso
Positivo, enseñar ajedrez en escuelas

Por Rolando Morales

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Positivo, enseñar ajedrez en escuelas

Tras la visita a la capital potosina del ajedrecista y creador de contenido, conocido como Rey Enigma, destacó la necesidad de despertar el interés de los más jóvenes en el deporte del ajedrez desde una perspectiva educativa, así como retirar los estigmas que aún se mantienen alrededor. 

“Creo que es realmente positivo fomentar el ajedrez en las escuelas, porque hace que los más jóvenes tengan una herramienta educativa en la que también pueden razonar hoy en día con las nuevas tecnologías”. 

Reconoció que aún existen retos en la percepción de este deporte, puesto que se sigue considerando para un público elitista o de una mayor edad y grado de inteligencia. Ante esto, mencionó que a través de su trabajo en redes sociales ha buscado diversificar el contenido relacionado, para llegar a un mayor número de personas.

“Ahora ya se ve que hay partidas que duran un minuto toda la partida y que realmente son muy emocionantes. Entonces creo que se está avanzando un poco en esa dirección. Hay trabajo por hacer, pero vamos en buena línea, al menos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que esta labor se beneficia de las nuevas redes sociales y sus formatos contenidos para poder mostrar un contenido relacionado con el ajedrez, de forma sencilla y compactada, lo que a su vez genera que los más jóvenes puedan crear vínculos sociales a través del ajedrez. 

Rey Enigma es un ajedrecista español que se hizo famoso en 2020 por jugar en las calles de Madrid disfrazado con un traje negro y una máscara, ocultando su identidad. Su propuesta fue desafiar a cualquier persona a una partida rápida de ajedrez.

Lo que lo hizo viral fue que jugaba a un nivel muy alto, sorprendiendo tanto a aficionados como a expertos. Con el tiempo, pasó de las plazas públicas a los medios de comunicación y plataformas digitales, acumulando millones de seguidores en YouTube, Twitch y TikTok, donde combina ajedrez, espectáculo y misterio.

