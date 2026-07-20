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Potosinos dicen haber tenido una juventud feliz

Población de 18 años y más sufrió adversidades en la adultez, revela Inegi

Por Rubén Pacheco

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Potosinos dicen haber tenido una juventud feliz
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      La mayoría de la población de 18 años y más de San Luis Potosí declaró hasta el 2025 haber sufrido adversidades a lo largo de su vida, principalmente en la adultez, reveló un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      El 32.9 por ciento de las personas encuestadas dijo que presentó dificultades en la niñez, el 27.8 por ciento en la adolescencia, el 28.4 por ciento en la juventud y el 29.8 por ciento en la adultez.

      Es decir, en la niñez es donde mayormente la ciudadanía tiende a sufrir complicaciones en la vida, expuso el resultado de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025.

      A diferencia de estas circunstancias, el 74.7 por ciento expresó haber tenido experiencias positivas a lo largo de su vida en la juventud, muy por encima de la niñez donde el porcentaje fue de 58.1 

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      por ciento.

      En tanto, el 78.1 por ciento confesó haber recibido algún elogio o reconocimiento en los últimos 12 meses y el 92.4 por ciento externó que tuvo libertad para tomar decisiones a lo largo de su vida.

      A su vez, el 56.6 por ciento dijo que el nivel de vida intergeneracional fue mayor al del hogar en el que creció; el 72.5 por ciento obtuvo un logro educativo mayor al de sus padres.

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