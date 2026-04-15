logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Potosinos migran a Europa y Asia por trabajo o estudio

Quienes parten se van becados o con muy buenos salarios: IMEI

Por Samuel Moreno

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Potosinos migran a Europa y Asia por trabajo o estudio

Aunque la migración de potosinos se mantiene concentrada en Estados Unidos, en los últimos años se ha registrado un incremento sostenido de connacionales que radican en Europa y Asia, principalmente por motivos académicos y laborales, informó el titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura.

Migración potosina hacia Europa y Asia: motivos y cifras

El funcionario estatal detalló que entre el 90 y 95 por ciento de los migrantes de San Luis Potosí se encuentran en el país vecino del norte; sin embargo, datos recientes del Instituto Nacional de Migración estiman que alrededor de 5 mil potosinos residen actualmente en Europa, mientras que en Asia también se ha observado un aumento en la presencia de connacionales bajo esquemas de migración regular.

A diferencia del flujo migratorio hacia Estados Unidos, explicó, en estos continentes predomina la movilidad orientada a la formación académica y al desarrollo profesional, ya que un número importante de potosinos accede a programas de estudio mediante becas o se integra a empleos especializados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Situación de potosinos en zonas de conflicto y condiciones migratorias

En este contexto, Hernández Segura subrayó que los connacionales establecidos en Europa y Asia no han enfrentado condiciones restrictivas similares a las aplicadas en otros países, lo que ha favorecido una estancia más estable y con mayores oportunidades de desarrollo.

En cuanto a la situación internacional en zonas de conflicto, particularmente en Medio Oriente, el titular del IMEI señaló que no se han recibido solicitudes de apoyo por parte de potosinos. Indicó que previo al reciente escalamiento de tensiones se tenía registro de aproximadamente 20 personas originarias del estado en esa región, quienes salieron semanas antes de que se agravara el escenario.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Detienen a presunto implicado en el caso del menor Alan en San Luis Potosí
    Detienen a presunto implicado en el caso del menor Alan en San Luis Potosí

    Detienen a presunto implicado en el caso del menor Alan en San Luis Potosí

    SLP

    Pulso Online

    El gobernador Ricardo Gallardo confirmó la detención de Jorge Alberto "N." y la entrega segura del menor Alan a su madre.

    Morena, sin fuerza suficiente en SLP: Ruth González
    Morena, sin fuerza suficiente en SLP: Ruth González

    Morena, sin fuerza suficiente en SLP: Ruth González

    SLP

    El Universal

    "Todavía necesita hacer un trabajo de muchos años", dijo la senadora del PVEM

    Galindo señala a Gámez Macías por campaña de supuesta crisis hídrica
    Galindo señala a Gámez Macías por campaña de supuesta crisis hídrica

    Galindo señala a Gámez Macías por "campaña" de supuesta crisis hídrica

    SLP

    PULSO

    Indicó que se ha detectado la difusión de información imprecisa e incluso contenido manipulado

    En 15 días, mudanza de oficinas municipales de Soledad
    En 15 días, mudanza de oficinas municipales de Soledad

    En 15 días, mudanza de oficinas municipales de Soledad

    SLP

    Flor Martínez

    El Cabildo y regidores se irán a la nueva sede para una eficiencia administrativa, dijo Juan Manuel Navarro