Potosinos migran a Europa y Asia por trabajo o estudio

Aunque la migración de potosinos se mantiene concentrada en Estados Unidos, en los últimos años se ha registrado un incremento sostenido de connacionales que radican en Europa y Asia, principalmente por motivos académicos y laborales, informó el titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura.

Migración potosina hacia Europa y Asia: motivos y cifras

El funcionario estatal detalló que entre el 90 y 95 por ciento de los migrantes de San Luis Potosí se encuentran en el país vecino del norte; sin embargo, datos recientes del Instituto Nacional de Migración estiman que alrededor de 5 mil potosinos residen actualmente en Europa, mientras que en Asia también se ha observado un aumento en la presencia de connacionales bajo esquemas de migración regular.

A diferencia del flujo migratorio hacia Estados Unidos, explicó, en estos continentes predomina la movilidad orientada a la formación académica y al desarrollo profesional, ya que un número importante de potosinos accede a programas de estudio mediante becas o se integra a empleos especializados.

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Situación de potosinos en zonas de conflicto y condiciones migratorias

En este contexto, Hernández Segura subrayó que los connacionales establecidos en Europa y Asia no han enfrentado condiciones restrictivas similares a las aplicadas en otros países, lo que ha favorecido una estancia más estable y con mayores oportunidades de desarrollo.

En cuanto a la situación internacional en zonas de conflicto, particularmente en Medio Oriente, el titular del IMEI señaló que no se han recibido solicitudes de apoyo por parte de potosinos. Indicó que previo al reciente escalamiento de tensiones se tenía registro de aproximadamente 20 personas originarias del estado en esa región, quienes salieron semanas antes de que se agravara el escenario.