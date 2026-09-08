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Pozos no tiene contratos con piperos, señalan

Por Leonel Mora

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Pozos no tiene contratos con piperos, señalan
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      El gobierno de Villa de Pozos aclaró que para la distribución de 700 mil litros diarios de agua se usan pipas propias y pipas que presta el gobierno estatal, por lo que no habría contratos con piperos particulares ni partidas presupuestales adicionales destinadas a este fin.

      Si bien la operación de camiones cisterna propios requiere invertir en combustible, mantenimiento y posiblemente en salarios de los operadores, de momento no hubo definición en cuanto a erogaciones por parte de la administración poceña.

      En diferentes ocasiones, dependencias municipales como la Dirección del Agua han informado que, diariamente, se entregan alrededor de 700 mil litros de agua potable en los hogares de al menos 11 colonias y fraccionamientos.

      Dicha cantidad requiere de unos 70 "viajes" de igual número de camiones. Si se consideran dos turnos de trabajo de ocho horas cada uno, serían necesarios al menos cuatro entregas por hora.

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      El gobierno de Pozos tampoco aclaró si existen criterios para hacer efectiva la entrega de agua en los domicilios o qué controles se aplican para garantizar la calidad del líquido que se reparte mediante pipas.

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