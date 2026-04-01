Pozos volvió obsoleto el plan urbano

La creación del municipio de Villa de Pozos cambió totalmente el diseño del próximo Plan de Centro de Población Estratégico metropolitano, pues el más reciente, que data de 2021 ya quedó obsoleto, advirtió el urbanista Benjamín Alva Fuentes.

Creación de Villa de Pozos y su impacto en la zona metropolitana

La aparición, en 2024, del nuevo municipio, lo puso en el centro de una zona conurbada que ya incluye ocho municipios, señaló el especialista entrevistado por este medio.

Alva Fuentes recordó que la zona metropolitana está integrada por San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Villa de Zaragoza, Villa de Reyes, Ahualulco y ahora se integra Villa de Pozos.

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Villa de Pozos como nuevo centro estratégico metropolitano

El urbanista consideró que Pozos es un territorio estratégico, pues se convertirá en el nuevo centro metropolitano, porque es un municipio que está rodeado de todos los demás, por lo que ejercerá un papel funcional en la conurbación.

Agregó que Pozos debería concentrar nuevas formas de comercio y servicios que permitan atender a su población y detonar grandes centros comerciales y de servicios para la metrópoli y, especialmente, a la Zona Industrial.

Lo anterior implica que las autoridades logren concretar una dinámica de coordinación metropolitana, con un horizonte temporal hasta el 2030 para generar mejores instrumentos de planeación.

Lamentó que actualmente, sin embargo, los institutos de planeación técnicamente son figuras muy rezagadas con la excepción de lo que ya se ha hecho en la capital.

Advirtió que actualmente no se realizan estudios actualizados de las dinámicas y problemas urbanos, que son el principal insumo de la planeación.

Recordó que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se ha avanzado por ejemplo en estudios relacionados con el agua potable, la gestión del suelo y en su caso la planeación, pero no es algo que estén utilizando las administraciones municipales.