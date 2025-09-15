Pozos ya tiene su página web

En efecto, a poco más de un año de su creación, Villa de Pozos ya tiene su propia página web y en ella están a disposición de las y los ciudadanos diversos datos y servicios, aunque todavía falta mucho por añadir para que el sitio sea realmente funcional y útil como canal de comunicación con la población.

De entrada, en su carátula de Inicio, la página muestra el lema “El futuro inicia ahora” con elementos gráficos en los que prevalece el color verde y se observa un escudo de armas que, de hecho, se supone que es temporal, pues la cronista municipal María de Jesús Guevara Macías informó a mediados de agosto pasado que ya se trabaja en un diseño definitivo.

La página muestra diversas notas informativas en las que la más reciente es del pasado jueves 11 de septiembre. En la sección Trámites y Servicios, el sitio aporta guías, requisitos, direcciones de oficinas, correos electrónicos y teléfonos de diversas dependencias que pueden ser útiles a las y los habitantes.

En la sección Directorio, se pueden consultar los teléfonos de contacto de diversos funcionarios municipales, aunque de 44 integrantes del gabinete legal y ampliado, sólo ocho cuentan con número. El de la concejal presidente, Teresa Rivera Acevedo, no se incluye.

La sección de Transparencia, que ha llamado mucho la atención en los últimos días, es sólo una colección de vínculos a las plataformas estatal y nacional de Transparencia sin que en ella se incluyan contenidos propios como sí sucede, por ejemplo, con las secciones de Transparencia de los municipios de la capital y Soledad de Graciano Sánchez.

En esta sección se incluye el nombre del responsable de Transparencia, Jaime Alejandro Oliva Ramírez, junto con la dirección de trabajo, horario y correo electrónico, pero no un número telefónico. La página web también muestra vínculos a las redes sociales del gobierno poceño, que es en donde más información se puede hallar, aunque no de temas de Transparencia.