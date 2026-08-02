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Precio de la tortilla, por arriba de la media

Por Samuel Moreno

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Precio de la tortilla, por arriba de la media
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      El precio del kilogramo de tortilla se mantiene alrededor de los 26 pesos en las tortillerías tradicionales de San Luis Potosí, un costo que continúa presionando el gasto de las familias y los márgenes de ganancia de pequeños establecimientos dedicados a la venta de alimentos.

      De acuerdo con el monitoreo de precios del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el valor registrado en la entidad se encuentra por encima del promedio nacional señalado en alrededor de 24.27 pesos por kilogramo. Entre los factores que inciden en el precio se encuentran los costos de insumos como gas LP, electricidad, transporte y materias primas.

      Aunque en algunas entidades del país el kilogramo alcanza precios superiores a los registrados en San Luis Potosí, la tortilla continúa representando un gasto cotidiano para los hogares potosinos, al tratarse de uno de los productos básicos con mayor presencia en la alimentación.

      El impacto también alcanza a pequeños negocios como fondas, cenadurías, puestos de tacos y restaurantes económicos, que utilizan grandes cantidades del producto diariamente. Para estos establecimientos, mantener los precios de sus platillos implica absorber parte del incremento en sus costos, mientras que aumentar las tarifas puede traducirse en una menor demanda.

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