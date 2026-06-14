Arcos de seguridad recuperan cinco autos robados al día en SLP

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Derivado de los arcos de seguridad instalados en diferentes municipios de la entidad, diariamente se logra un promedio de identificación y recuperación de cinco vehículos con reporte de robo, es decir, 150 unidades al mes, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Explicó que la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE) recibe el reporte de la base central cuando los dispositivos detectan que las placas corresponden con denuncias sobre atracos vehiculares, a fin de proceder con el aseguramiento de los unidades.

Especificó que un gran porcentaje de los autos recuperados pasaban por territorio potosino, provenientes del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y otras entidades limítrofes, estados de donde fueron sustraídos ilegalmente.

Reportó que, si bien anteriormente la marca Tsuru era uno de los coches más robados, en la actualidad existe un atraco generalizado de todas las agencias automotrices y tipos.

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Refirió que, aunque en la actualidad el estado cuenta con 39 estructuras con cámaras de videovigilancia incluidas, se pretenden colocar otras en Salinas de Hidalgo, Villa de Ramos, Santo Domingo y Villa de Arriaga.

"Todos los días nos dan resultados, aseguramiento, sobre todo, mediante la División Caminos. Aseguramiento de vehículos con reporte de robo", concluyó.