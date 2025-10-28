Premian a artesanos de San Luis

Durante un concurso celebrado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, por la Secretaría de Cultura Federal, cuatro artesanas y artesanos de San Luis Potosí recibieron reconocimientos en el Premio Nacional de Arte Popular 2025.

A ese respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, informó que el concurso que esta vez conmemora su 50 aniversario, fue organizado de manera particular a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), para validar actividades de tejido, orfebrería, juguetería, talla de madera y alfarería, y en esta ocasión puso de relieve el trabajo de 124 artesanos provenientes de las 32 entidades.

En el caso de San Luis Potosí, José Antonio Rodríguez Salazar, originario de Santa María del Río, fue galardonado con el segundo lugar en la categoría de talla de madera. Por otra parte, Benita Castillo Castillo, proveniente del municipio de Tamasopo, obtuvo el tercer lugar en la categoría de alfarería.

Para el caso de las menciones honoríficas, Carlos Alberto Sánchez Vega de la ciudad de San Luis Potosí capital y Eustasio Plácido Otilia del municipio de Matlapa, obtuvieron ese reconocimiento por sus respectivas piezas de talla de madera. Las piezas ganadoras de origen potosino serán mostradas desde el 5 de noviembre en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México.

El concurso se denomina Gran Premio Nacional de Arte Popular, y la primera edición se desarrolló en el año 1975 durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.