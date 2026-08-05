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Preocupa desaparición del seguro catastrófico

Por Leonel Mora

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Preocupa desaparición del seguro catastrófico
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      Octaviano Velázquez Castro, director de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario de Soledad, informó que, hasta ahora, las lluvias registradas en este municipio han beneficiado a los productores del campo, sin embargo, hay cierto nivel de incertidumbre por la eliminación de los seguros de gobierno contra riesgos ambientales.

      El funcionario explicó que las precipitaciones recientes han fortalecido las tierras y permitido avanzar en la segunda etapa de siembra de maíz y frijol, mientras que en octubre iniciarán cultivos de temporada fría como avena, sorgo y cebada. Señaló que, aunque el exceso de agua puede afectar, las lluvias actuales han sido favorables y mantienen el campo "en pleno apogeo".

      Velázquez Castro recordó que el seguro catastrófico federal fue eliminado, dejando a los productores sin protección ante heladas o lluvias extremas. Hoy solo existen pólizas privadas cuyo costo depende de las hectáreas que se quieran asegurar, aspecto que resulta elevado para la mayoría. Por ello, muchos agricultores optan por medidas preventivas, como sembrar variedades de ciclo corto para evitar pérdidas en temporada de frío.

      La producción de forraje se concentra en ejidos como Palma de la Cruz, Enrique Estrada, Cándido Navarro, Los Gómez y San Francisco, donde numerosas familias aprovechan el maíz para alimentar a su ganado y mejorar la calidad de la leche que éste produce. Según el director, si las lluvias continúan al ritmo actual, la mayor parte del campo soledense resultará beneficiada.

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