Prepara Navarro Muñiz su primer informe de actividades

El próximo 25 de septiembre, el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, rendirá su primer informe de gobierno en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”.

El edil afirmó que entre los ejes principales de este primer informe destacan las acciones y obras de infraestructura educativa, infraestructura urbana, programas sociales y servicios públicos municipales.

“Vamos a estar informándole a la gente de Soledad las acciones y obras que hemos hecho durante este año”.

Destacó que previo al informe, se tiene previsto arrancar otras obras consideradas de gran relevancia en su gestión, entre estas la rehabilitación del Rastro Municipal, además de la pavimentación de más calles y áreas recreativas.

Dijo que en su administración, se estará trabajando conforme al plan municipal de desarrollo y reconoció que existen algunos temas pendientes en el ámbito de seguridad que se deben cubrir.

Finalmente mencionó que se trabaja en la preparación administrativa de su informe con las distintas áreas municipales involucradas.