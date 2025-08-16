logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prepara Navarro Muñiz su primer informe de actividades

Por Flor Martínez

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Prepara Navarro Muñiz su primer informe de actividades

El próximo 25 de septiembre, el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, rendirá su primer informe de gobierno en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”. 

El edil afirmó que entre los ejes principales de este primer informe destacan las acciones y obras de infraestructura educativa, infraestructura urbana, programas sociales y servicios públicos municipales. 

“Vamos a estar informándole a la gente de Soledad las acciones y obras que hemos hecho durante este año”. 

Destacó que previo al informe, se tiene previsto arrancar otras obras consideradas de gran relevancia en su gestión, entre estas la rehabilitación del Rastro Municipal, además de la pavimentación de más calles y áreas recreativas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que en su administración, se estará trabajando conforme al plan municipal de desarrollo y reconoció que existen algunos temas pendientes en el ámbito de seguridad que se deben cubrir. 

Finalmente mencionó que se trabaja en la preparación administrativa de su informe con las distintas áreas municipales involucradas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MC votó en contra de la “Ley Censura”: Mercado
MC votó en contra de la “Ley Censura”: Mercado

MC votó en contra de la “Ley Censura”: Mercado

SLP

Ana Paula Vázquez

El proceso legislativo distinguió entre aprobación en lo general y votaciones en lo particular

Centro de Control de Rabia descarta sacrificios de perros
Centro de Control de Rabia descarta sacrificios de perros

Centro de Control de Rabia descarta sacrificios de perros

SLP

Rubén Pacheco

Suben precios en las taquerías y torterías
Suben precios en las taquerías y torterías

Suben precios en las taquerías y torterías

SLP

Samuel Moreno

Negocios enfrentan un reto creciente en 2025: la inflación

Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix
Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix

Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix

SLP

Martín Rodríguez