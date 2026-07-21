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Presenta J.C. Valladares iniciativa para fortalecer a Bomberos y Cruz Roja

Propuesta plantea que aseguradoras cubran costos operativos de los servicios de emergencia

Por Redacción

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Presenta J.C. Valladares iniciativa para fortalecer a Bomberos y Cruz Roja
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      El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann (PVEM) presentó un paquete de reformas a diversos ordenamientos legales que busca dignificar el trabajo de los Cuerpos de Bomberos y de la Cruz Roja Mexicana, mediante un modelo de "Gasto Cero", sin representar una carga adicional para las finanzas públicas.

      La iniciativa es parte del reconocimiento de que, durante décadas, estas instituciones han dependido en gran medida de donativos y colectas para mantener su operación, pese a desempeñar una labor esencial en la protección de la vida, el patrimonio y la seguridad de las familias mexicanas.

      Uno de los principales ejes de la propuesta consiste en reformar la Ley sobre el Contrato de Seguro para establecer que las compañías aseguradoras reembolsen directamente a los cuerpos de rescate los costos derivados de su intervención en siniestros ocurridos en bienes asegurados.

      Actualmente, cuando Bomberos o Cruz Roja atienden incendios, accidentes o emergencias, son estas instituciones quienes absorben el gasto generado por el uso de combustible, agentes extintores, equipo especializado y el desgaste de sus unidades, aun cuando su intervención reduce significativamente las pérdidas económicas de las aseguradoras.

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      La reforma plantea que dicho reembolso pueda alcanzar hasta el 2 por ciento de la suma asegurada, con un mínimo equivalente a tres UMA diarias por cada hora de servicio, garantizando un mecanismo de financiamiento justo sin afectar el costo de las pólizas para los usuarios.

      Como parte del paquete legislativo, también se propone crear un régimen aduanero exprés para Bomberos y Cruz Roja mediante reformas a la Ley Aduanera, con el objetivo de agilizar la importación del equipo especializado.

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