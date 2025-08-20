Presenta la UPN reglamento contra el acoso sexual

Autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional y de la SEGE, presentaron una nueva reglamentación para prevenir el acoso sexual y la violencia de género. Un convenio obedece a medidas de prevención, pero se reconocen antecedentes de lo que sí ocurrió hace algún tiempo, informó el rector de la institución, Pastor Hernández Madrigal.

El acuerdo y reglamento de prevención que consta de 70 artículos, da herramientas para saber qué hacer en caso de alguna agresión o en su caso modalidad de hostigamiento sexual, discriminación o de violencia de género y todo se incluye en un documento de reglamentación planeado y revisado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el área específica de la SEGE y por la Secretaría de la Mujer, además de la propia Universidad Pedagógica Nacional

El protocolo que presentó no es reactivo para atender algún caso o casos en específico, sino que es preventivo.

Agregó que ese protocolo busca no solo tener establecida una ruta jurídica de qué hacer si alguien es víctima, sino también dar herramientas para saber cómo atender y sobre todo como prevenir.

Añadió que es una realidad innegable que en nuestro país, se siguen presentando casos a raíz de que históricamente se han normalizado algunas conductas que ahora ya es bien sabido, no deben ser normalizadas.

Dijo que este protocolo, entonces, no solo va dirigido a proteger a la comunidad universitaria, sino también a contribuir en la formación de los estudiantes para que cuando se inserten en instituciones educativas, no perpetúen ni reproduzcan prácticas que puedan vulnerar a

sus estudiantes.

Aseguró que la UPN considera dentro de sus programas académicos los estudios de género, igualdad e inclusión, y asume el compromiso de abonar a una cultura de 0az.