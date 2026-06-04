Presentan el libro "Vivimos un día para luchar más"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Al tratar de fondear los negocios nos damos cuenta que para los emprendedores técnicamente no hay fondeo si trabajan con productos tradicionales e incluso se enfrentan a que la gente no cree en ellos, aunque ya empieza a cambiar un poco el escenario con empresas de tecnología o de inteligencia artificial, y aunque se cree que la gente no puede emprender, lo primero que hay que hacer es creer que sí se puede, advirtió el atleta olímpico Germán Madrazo, al presentar el libro "Vivimos un día para luchar más".

En la presentación para integrantes de la asociación mexicana de mujeres empresarias, dijo que precisamente es comenzar a creer en cada quien y advertir que sí se puede lograr lo que se emprenda, pero también fue lo que hizo desde que se hizo el propósito de ir a los juegos olímpicos, idea que cristalizó en 2018.

Dijo que por ejemplo sucedió también cuando abrió su negocio, una tienda de mercancías especializadas para corredores en la ciudad de McAllen, Texas, y el segundo negocio es una compañía de coaching, además de los trabajos para integrar conferencias y capacitar empresarios.

"Estamos llamados a demostrar que sí se puede, pero también dar cuenta de que hacemos lo que necesitamos para aprender a hacer negocios, pero ese está ligado a las ganas de aprender", sostuvo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que es una disciplina profunda y una vocación de dar valor agregado para dar un paso y luego el que sigue, hasta alcanzar el éxito del negocio.

Añadió que durante muchos años, por ejemplo nunca construimos una cultura de que no hay hombres mujeres, sino seres humanos, y se daba el estigma de que la mujer es la que está en casa, cuando en realidad todos somos iguales y todos debemos competir por las mismas oportunidades y las mismas circunstancias, sin importar el género.

Dijo que es una tontería tener que enfrentarse a la bola de la gente cuando emprendes un negocio, cuando en realidad no existe la cultura para ir permitiendo el avance de cada quien.