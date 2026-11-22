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Para el ejercicio fiscal 2027, el Presupuesto de Egresos del estado de San Luis Potosí tendría un aumento estimado de 4.8 por ciento, respecto a la partida asignada para este 2026.

El pasado viernes 20 de noviembre, la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado, entregó el paquete fiscal 2027 al Poder Legislativo, en cuyo documento se plantea una propuesta de gasto gubernamental que asciende a casi 74 mil millones de pesos.

En contraste, este año el Congreso del Estado aprobó una partida general por 70 mil 461 millones 070 mil 275 pesos, de acuerdo con el decreto 0338, publicado el 24 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Es decir, si se cotejan ambos montos, resulta que hay una diferencia estimada de 3 mil 438 millones 929 mil 728 pesos.

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Dicha cantidad se traduce en un aumento de 4.8 puntos porcentuales de recursos económicos de egresos, correspondientes para el ejercicio fiscal 2027.

Si bien, al momento no se conocen los detalles de la iniciativa de ley, algunas dependencias estatales mantendrán prácticamente el mismo presupuesto de 2026.

Por ejemplo, Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), informó que la institución ejercerá la misma cantidad en 2027, es decir, 6 mil 669 millones 435 mil 570 pesos.