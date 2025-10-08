Prevén lluvias y descenso de temperatura por el frente frío número 5 en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 5 provocará condiciones de lluvia, descenso de temperatura y posibles tormentas en diversas regiones de San Luis Potosí durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, se espera probabilidad de lluvias moderadas con tormentas puntuales, principalmente en las sierras de la zona Huasteca, extendiéndose hacia la zona Media a partir del mediodía, mientras que en la zona Centro y el Altiplano se prevén lluvias de menor intensidad.

Las temperaturas máximas oscilarán en 21 grados para la zona Centro y 29 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 14 grados en la capital y sus alrededores.

La dependencia estatal exhortó a la población a mantener medidas preventivas, especialmente ante el riesgo de vientos fuertes, escurrimientos y crecida de ríos y arroyos, además de posibles deslaves y caída de árboles.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Tener lista una mochila de emergencia con documentos y artículos esenciales.

Asegurar ventanas y techos , evitando dejar objetos sueltos que puedan caer con el viento.

Evitar cruzar ríos o arroyos , tanto a pie como en vehículo.

Mantenerse informado a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.

Protección Civil reiteró que la prevención es la mejor forma de protección ante fenómenos meteorológicos de este tipo.