Taller de cartonería elevada

Del 8 al 17 de octubre, el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí ofrecerá el taller “Entre risa y carcajada”, dedicado a la creación de calaveritas de cartonería con movimiento de quijada. La actividad será impartida por María Berenice Díaz Velazco y Fabiola Ávila Jaramillo, de 16:00 a 19:00 horas, y está dirigida a jóvenes y adultos mayores de 15 años.

El taller propone una experiencia práctica en torno a la cartonería mexicana, una técnica tradicional que utiliza papel y engrudo para modelar figuras populares. En esta ocasión, las y los participantes elaborarán piezas inspiradas en las calaveras de alfeñique, con un diseño articulado que remite a los elementos clásicos de los altares de Día de Muertos.

La cartonería es considerada una expresión del arte popular mexicano que combina oficio artesanal y sentido festivo. Con ella se elaboran figuras como alebrijes, piñatas, catrinas, judas o mojigangas, que forman parte de distintas celebraciones religiosas y populares en el país. Su origen se remonta al periodo colonial, cuando el papel y las técnicas europeas de modelado se mezclaron con tradiciones locales.

A lo largo del tiempo, este arte ha sido preservado y enriquecido por generaciones de maestros cartoneros, entre ellos Pedro Linares, creador de los alebrijes, y Carmen Caballero, reconocida por sus figuras de judas realizadas para Diego Rivera. Su trabajo sentó las bases de una práctica que hoy continúa vigente en talleres, ferias y museos de todo México.

El taller pretende acercar al público a una de las tradiciones más representativas del arte popular nacional, desde una perspectiva práctica y creativa.

El registro puede realizarse a través de las redes sociales del museo y la cuota de recuperación incluye todo el material necesario para desarrollar las piezas.