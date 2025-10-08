Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos

El gobierno de Villa de Pozos, a través de su Dirección de Gestión Ambiental, mantiene operativos de detección de tiraderos clandestinos de basura, de los cuales ya se han identificado cuatro que están en estudio para determinar el tipo y origen de los residuos que contienen.

Así lo informó Alejandro Leal Espinosa, titular de la citada Dirección, quien precisó que, en el caso de tratarse de desechos industriales, se trabaja en coordinación con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del gobierno estatal para que sea esta instancia la que aplique las sanciones que correspondan.

El funcionario señaló que, en cambio, cuando se trata únicamente de residuos sólidos urbanos generados por hogares, entonces se localiza a la persona o personas responsables, se clausura el sitio usado como tiradero y se realiza la limpieza integral del lugar para evitar su reutilización.

Los procedimientos mencionados por el director de Gestión Ambiental forman parte de la estrategia ambiental del municipio, la cual se aplica en diversos puntos y sectores del territorio para fomentar la cultura de la responsabilidad ciudadana y la correcta disposición de los residuos, con el propósito de mantener a Villa de Pozos como un lugar sin problemas ambientales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí