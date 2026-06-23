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Prevén lluvias y tormentas este martes en San Luis Potosí

La Huasteca registrará ambiente bochornoso y temperaturas de hasta 35 grados

Por Redacción

Junio 23, 2026 07:01 a.m.
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Prevén lluvias y tormentas este martes en San Luis Potosí
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este martes 23 de junio se prevén lluvias a partir de la tarde en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con tormentas puntuales principalmente en la Zona Huasteca.

      De acuerdo con el pronóstico estatal, también podrían presentarse bancos de niebla durante la mañana, por lo que la dependencia llamó a la población a tomar precauciones, especialmente en caminos y carreteras.

      Para la Zona Altiplano se espera una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 16; en la Zona Centro, máxima de 26 y mínima de 14; en la Zona Media, máxima de 31 y mínima de 20; mientras que en la Huasteca se prevén hasta 35 grados de máxima y 23 de mínima.

      La CEPC advirtió que en la Huasteca continuará el ambiente muy bochornoso, además de temperaturas calurosas durante el día.

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      También se esperan rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora en distintas regiones del estado, por lo que Protección Civil recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar exponerse durante tormentas eléctricas.

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