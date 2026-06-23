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Restaurantes reportaron lleno total el domingo

Hubo gran cantidad de paquetes, ofertas y promociones

Por Leonel Mora

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Restaurantes reportaron lleno total el domingo

El área municipal de Turismo reportó llenos totales en los restaurantes de Villa de Pozos durante el domingo 21, Día del Padre, lo que se atribuyó a la amplia oferta gastronómica que ofrece actualmente el sector local de alimentos y bebidas.

La dependencia espera poder precisar, en los próximos días, los niveles de asistencia y de derrama económica.

Aurora Zamora Vázquez, directora turística del gobierno poceño, afirmó que el nuevo municipio se consolida paso a paso como un destino gastronómico muy atractivo y que el pasado fin de semana recibió a familias residentes, visitantes y comensales atraídos por las promociones especiales de los restaurantes y por las experiencias orientadas a la convivencia familiar.

“Restaurantes y otros establecimientos especializados de Villa de Pozos se sumaron a la celebración del Día del Padre con descuentos, cortesías, paquetes familiares y promociones, ofreciendo una amplia variedad de opciones gastronómicas que incluyeron desde desayunos familiares hasta menús especiales de cocina mexicana, internacional y propuestas para todos los gustos, generando un ambiente de convivencia y celebración”, dijo la funcionaria.

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Al parecer, la gran afluencia de comensales que deseaban celebrar a los jefes de familia provocó que muchos restaurantes operaran a su máxima capacidad, lo que resultó benéfico para las y los trabajadores, administradores, propietarios y, en general, para la economía local.

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