SL requiere invertir en una mayor movilidad

Más que buscar acelerar las inversiones industriales, estas ya se encuentran en proceso pero lo que falta es acercar a los desarrollos otras formas de planeación como la creación de escuelas, hospitales, plazas comerciales y vialidades que conecten, advirtió el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Neil Selene Castro Ortega.

Precisó que se tiene que innovar principalmente en la atracción de servicios, de manera que represente un plus para la asignación de tierras de vocación industrial, lo que seguramente ocurriría si la renegociación del tratado comercial es exitosa.

Agregó Castro Ortega, que lo que se tiene que innovar es en materia de atracción de servicios, porque esos lugares funcionarán en la medida en que cuenten con ese valor agregado.

Recordó que ha sucedido a través de los años que hay oferta, pero a través de los años los servicios no se han acercado.

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Eso representa que sea necesario movilizarse hacia la ciudad para conseguir los servicios, lo que hace necesario considerar ese capítulo de los proyectos como forma de hacer los rentables, sostuvo.

Advirtió que también es ya muy necesario que la innovación en el desarrollo de proyectos industriales incluya la movilidad como factor determinante para la atracción de inversiones.