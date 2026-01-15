logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prevén mínimas de 1°C en altiplano y 2°C en zona centro

Abrígate bien y usa varias capas de ropa (método "cebolla"), recomendó Protección Civil

Por Pulso Online

Enero 15, 2026 10:09 a.m.
A
Prevén mínimas de 1°C en altiplano y 2°C en zona centro

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer el pronóstico climático para las próximas horas en las distintas regiones de San Luis Potosí. 

Informó que el Frente frío 28 traerá heladas por la mañana y noche en zona altiplano, centro, media y partes altas de la huasteca:

Temperaturas Máximas: De 16ºC en zona centro, de 25°C en zona huasteca.
Temperaturas Mínimas: 02°C en zona centro y 01°C zona altiplano.
Recomendaciones:
-En Casa:
· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
-Para tu Salud:
· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
· Evita cambios bruscos de temperatura.
En caso de emergencia, llama al 911.

LEA TAMBIÉN

Pide Interapas proteger tuberías ante el frío

Ante la entrada de un nuevo Frente Frío en la región, el organismo operador de agua Interapas llamó a la ciudadanía a proteger tuberías y medidores expuestos, pues las bajas temperaturas pueden provoc...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prevén mínimas de 1°C en altiplano y 2°C en zona centro
Prevén mínimas de 1°C en altiplano y 2°C en zona centro

Prevén mínimas de 1°C en altiplano y 2°C en zona centro

SLP

Pulso Online

Abrígate bien y usa varias capas de ropa (método "cebolla"), recomendó Protección Civil

Queda en 13.50 pesos nueva tarifa de camiones
Queda en 13.50 pesos nueva tarifa de camiones

Queda en 13.50 pesos nueva tarifa de camiones

SLP

Redacción

En las próximas horas será publicada en el Periódico Oficial para su entrada en vigor

Murió Alex Valencia, promotor cultural en SL
Murió Alex Valencia, promotor cultural en SL

Murió Alex Valencia, promotor cultural en SL

SLP

Redacción

Gallardo y G. Harfuch fortalecen coordinación en seguridad de SLP
Gallardo y G. Harfuch fortalecen coordinación en seguridad de SLP

Gallardo y G. Harfuch fortalecen coordinación en seguridad de SLP

SLP

Redacción

Refrendaron su trabajo conjunto para consolidar al estado entre los más seguros de México