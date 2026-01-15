Prevén mínimas de 1°C en altiplano y 2°C en zona centro

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer el pronóstico climático para las próximas horas en las distintas regiones de San Luis Potosí.

Informó que el Frente frío 28 traerá heladas por la mañana y noche en zona altiplano, centro, media y partes altas de la huasteca:

Temperaturas Máximas: De 16ºC en zona centro, de 25°C en zona huasteca.

Temperaturas Mínimas: 02°C en zona centro y 01°C zona altiplano.

Recomendaciones:

-En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

-Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.

