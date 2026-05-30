Previene la AMAV sobre ofertas fraudulentas de viajes

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Daniela Alejandra Alonso, dirigente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) previno que empresas fraudulentas ofrecen paquetes de viaje a precios irrealizables o irreales.

Estas trabajan a través de internet o redes sociales y engañan de manera fácil a quien cree que esos paquetes son tan baratos como ellos dicen y al final caen en el fraude.

Añadió que gran parte de los casos de fraude se refieren a viajes que supuestamente se dirigen a la playa, que salen los precios milagrosos, por ejemplo de 5 mil pesos con hotel de cinco estrellas y viaje en avión más un acceso a recorridos o tours, tarifa tan accesible que los usuarios caen en el engaño de sus captores, pero a fin de cuentas terminan perdiendo el dinero.

Precisó que en algunos casos, las víctimas mandan las imágenes o capturas de la oferta y muy tarde se dan cuenta que terminaron regalando su dinero.

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Dijo que se dan cuenta de los fraudes cuando las personas afectadas publican lo que les pasa a través de redes tales como Facebook o cualesquiera otras redes sociales, empezando por las agencias establecidas.

Añadió que si van a buscar una agencia de viajes a través de redes sociales, deben empezar por revisar si tienen un gran volumen de seguidores, pero también verificar que no sea un sitio de riesgo en el que solo van a regalar el dinero.

Dijo que se tiene que generar un ambiente en el que se siente la seguridad de que la Asociación de Agencias de Viajes y la Cámara de Comercio van a responder de manera adecuada, de manera que sea posible que respalden su viaje de principio a fin.

Mauricio Mahbub Tamez, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo Canaco-Servytur alertó para que los ciudadanos verifiquen que las empresas que ofrecen los viajes cuentan con el registro oficial y que se les puede identificar de manera fácil.

Aseguró que solo las agencias debidamente registradas, colegiadas y certificadas, son garantía para prevenir fraudes con promociones