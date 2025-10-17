PRI niega uso indebido de recursos

Francisco Limas Rivera, secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, rechazó las acusaciones realizadas por Marcelino Bautista, presidente municipal de Tamuín, sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos. Limas calificó los señalamientos como infundados y atribuyó la confusión al desconocimiento de la administración pública.

En entrevista, Limas explicó que las deudas que enfrenta actualmente el Ayuntamiento no derivan de su gestión, sino que corresponden a compromisos heredados de administraciones anteriores, particularmente de la pasada administración emanada de Morena. “Los adeudos por ISR son de la administración pasada, no de la nuestra. Son alrededor de 19 millones de pesos, más otro millón que se debía con anterioridad. No son 25 millones como se ha dicho”, puntualizó.

El priista detalló que los pagos ante el SAT fueron atendidos durante su administración, destinando más de 15 millones de pesos en tres años para solventar compromisos fiscales. “Todo está documentado, con números y papeles”, afirmó. Además, mencionó que durante su gestión se atendieron pagos pendientes arrastrados de administraciones previas, incluyendo ICRs que quedaron sin cubrir en administraciones anteriores.

Limas también señaló que existe otro crédito por alrededor de 30 millones de pesos, contratado desde administraciones pasadas para la compra de maquinaria, cuyo pago se ha prolongado por más de siete años. “Ese crédito se ha ido pagando poco a poco, pero en su momento podría representar una carga que consuma gran parte de las participaciones del municipio”, advirtió.

Finalmente, el secretario general del PRI hizo un llamado al actual edil a enfocarse en su labor: “Le pido nuevamente al presidente que deje de buscar culpables y se ponga a trabajar. Si tiene dudas sobre la entrega-recepción, tiene toda la información: fueron 94 observaciones y todas fueron contestadas. Estamos en la mejor disposición de aclarar lo que sea necesario”, concluyó.