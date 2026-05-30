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Proceden contra dos tiraderos clandestinos en Villa de Pozos

Autoridades ambientales detectaron la acumulación irregular de residuos

Por Samuel Moreno

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Proceden contra dos tiraderos clandestinos en Villa de Pozos
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      El Gobierno de Villa de Pozos, inició procedimientos administrativos contra dos tiraderos clandestinos detectados en distintos puntos del municipio, luego de que autoridades ambientales identificaran acumulación irregular de residuos que representaban riesgos sanitarios y contaminación para zonas habitacionales.

      De acuerdo con la Dirección de Gestión Ambiental, durante las intervenciones también participaron elementos de la Dirección de Vialidad y Movilidad de la Guardia Civil Municipal, quienes realizaron el aseguramiento de vehículos presuntamente vinculados con el depósito ilegal de basura en esos espacios.

      Las acciones de limpieza estuvieron a cargo de la Dirección de Servicios Municipales, cuyos trabajadores efectuaron labores de saneamiento y retiro de desechos en ambos sitios. Como resultado de los operativos, fueron retiradas alrededor de 30 toneladas de basura acumulada, entre residuos sólidos y otro tipo de desperdicios que permanecían en la vía pública y terrenos intervenidos.

      El titular de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, señaló que la administración encabezada por Patricia Aradillas, mantiene acciones permanentes para combatir focos de contaminación y reducir riesgos a la salud pública, particularmente en zonas donde se han detectado tiraderos improvisados.

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      Además, advirtió que el municipio, aplicará sanciones y multas contra personas o empresas que continúen realizando estas prácticas, al considerar que generan afectaciones ambientales y urbanas. En San Luis Potosí, autoridades estatales han señalado en diversas ocasiones que los tiraderos clandestinos también pueden convertirse en focos de infección y puntos de riesgo durante la temporada de lluvias, debido al taponamiento de drenajes 

      y escurrimientos.

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